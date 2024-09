Επιστροφή στη δράση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα δώσει την Κυριακή (15/9,20:30) ένα δύσκολο ματς για την 4η αγωνιστική της Super League, κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα.

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους, με τον προπονητή της ομάδας, Ντιέγκο Αλόνσο να ανακοινώνει την αποστολή για το ντέρμπι με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ουρουγουανός προπονητής θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του σε αγώνα πρωταθλήματος τους Αζεντίν Ουναχί και Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Έλληνας φουλ μπακ την τελευταία φορά που βρέθηκε σε αποστολή του «τριφυλλιού» και πήρε χρόνο συμμετοχής ήταν στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Άγιαξ για τα προκριματικά του Europa League.

Ο Ουναχί φυσικά αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και έπειτα από τη συμμετοχή του στις προπονήσεις αυτό το διάστημα, συμπεριλήφθηκε στα σχέδια του Ντιέγκο Αλόνσο.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη έμεινε ο Άντραζ Σπόραρ.

Η αποστολή απαρτίζεται αναλυτικά από τους: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μπάλντοκ, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Μαξ, Ζέκα, Τσέριν, Αράο, Μαξίμοβιτς, Ουναχί,, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ.

Our squad list for tomorrow’s game against PAOK ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PAOKPAO pic.twitter.com/lSKg31uz9o

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 14, 2024