Φρικιαστικά είναι τα όσα ζουν τα παιδιά του 71χρονου Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος δικάζεται με την κατηγορία ότι νάρκωνε την επί 50 χρόνια σύζυγό του και την βίαζε ομαδικά μαζί με άλλους άνδρες.

Ο 71χρονος που έχει τρία παιδιά, δήλωσε ένοχος για την κατηγορία.

Στο μεταξύ η κόρη του Ντομινίκ Πελικό, η Καρολίν Νταριάν περιγράφει στο βιβλίο της με τίτλο «And I Stopped Calling You Daddy» (όταν σταμάτησα να σε λέω μπαμπά) τα όσα πέρασε η οικογένειά της, από την στιγμή που έμαθε την κόλαση που έζησε η μητέρα της Ζιζέλ στα χέρια του πατέρα της επί 10 περίπου χρόνια.

Ο οικογενειακός «θάλαμος του τρόμου», όπως το θέτει η Καρολίν Νταριάν, αποκαλύφθηκε, εντελώς ξαφνικά, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, αναφέρει η Telegraph.

Ήταν στα μέσα της κρίσης του Covid στη Γαλλία και η Καρολίν μόλις είχε πάει τον εξάχρονο γιο της στο σχολείο φορώντας την υποχρεωτική μάσκα προσώπου.

Ο πατέρας της, Ντομινίκ Πελικότ, έστειλε στον εγγονό του ένα καθησυχαστικό μήνυμα στο διαδίκτυο: «Φτωχό μου αγόρι. Να είσαι γενναίος. Με αγάπη, ο παππούς». Αλλά τότε, μόλις λίγες ώρες αργότερα, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μητέρα της Καρολίν όπου την ενημέρωσε ότι: «Ο πατέρας σου θα πάει φυλακή».

Και κάπως έτσι, αυτό που η Καρολίν αποκαλούσε βαρετό αλλά επιτυχημένο κόσμο της – «σύζυγος, γιος, σπίτι, δουλειά που αγαπούσα» – ανατράπηκε.

Ο πατέρας της κατηγορήθηκε ότι νάρκωσε τη μητέρα της και τη σύζυγό του επί 50 χρόνια – τη γυναίκα που είχε γνωρίσει όταν ήταν και οι δύο 18 ετών – και ότι προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν επί τουλάχιστον μια δεκαετία.

Ξαφνικά, η οικογένεια Πελικότ έγινε το επίκεντρο μιας βαθύτατα ενοχλητικής υπόθεσης που, τώρα που έφτασε στο δικαστήριο, εξοργίζει τη Γαλλία – και τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι λεπτομέρειες εκείνου του τηλεφωνήματος του 2020 που άλλαξε τα πάντα ήταν, όπως εξηγεί η Ντάριαν στο βιβλίο της, σχεδόν πολύ ζοφερές για να τις δεχτεί κανείς.

Στο βιβλίο αλλάζει κάποια ονόματα (ο Ντομινίκ γίνεται Λουίς για παράδειγμα) αλλά εξηγεί πώς εκτυλίχθηκε η υπόθεση, πώς η μητέρα της -στην πραγματική ζωή η Ζιζέλ Πελικότ- τηλεφώνησε εκείνη την ημέρα του 2020 από το σπίτι της στη μικρή πόλη Mazan, 20 μίλια βορειοανατολικά της Αβινιόν, στη νότια Γαλλία, για να αποκαλύψει ότι ο σύζυγός της, 67 ετών τότε, είχε συλληφθεί επ’ αυτοφώρω να τραβάει τις φούστες τριών γυναικών σε ένα σούπερ μάρκετ και να φυλακίζεται για 48 ώρες.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία είχε κατασχέσει το τηλέφωνο, τη βιντεοκάμερα και τον υπολογιστή του. Εκεί βρήκαν εικόνες που φέρεται να έδειχναν την Ζιζέλ, επίσης 67 ετών τότε, να κοιμάται, ναρκωμένη και να βιάζεται. Αφού έψαξε περίπου 20.000 ψηφιακές εικόνες, η αστυνομία μέτρησε 92 βιασμούς που διαπράχθηκαν από 72 άνδρες, εκ των οποίων οι 51 ταυτοποιήθηκαν επίσημα.

«Κάρο, είναι αλήθεια», είχε πει η Ζιζέλ στην έκπληκτη κόρη της. «Έπρεπε να δω μερικές από τις φωτογραφίες στο αστυνομικό τμήμα. Νόμιζα ότι η καρδιά μου θα σταματούσε να χτυπάει».

Μέχρι τότε, καμία από τις δύο γυναίκες δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Αποδείχθηκε ότι ο Ντομινίκ είχε χορηγήσει ναρκωτικά βιασμού για να εξουδετερώσει τη γυναίκα του. Και φέρεται να μην ήταν μόνο αυτή.

Η Καρολίν Νταριάν κατέρρευσε χθες Τρίτη καθώς το δικαστήριο άκουσε ότι μεταξύ του «θησαυρού» φωτογραφιών του πατέρα της υπήρχαν φωτογραφίες της κόρης του ως ενήλικης γυναίκας, μπροστά και πίσω, με τα εσώρουχά της, τις οποίες είχε συγκρίνει με παρόμοιες εικόνες της συζύγου του και τις είχε μοιραστεί με άλλους.

Όταν η Καρολίν τηλεφώνησε στους δύο αδελφούς της, έμειναν εξίσου εμβρόντητοι. Αλλά τότε ο ένας θυμήθηκε το τελευταίο δείπνο που είχε περάσει με τους γονείς του στις καλοκαιρινές διακοπές του 2018. «Μόλις λίγα λεπτά αφότου κάθισε η μαμά λικνίστηκε στην καρέκλα της σαν να ήταν μεθυσμένη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Ξαφνικά όλο της το σώμα είχε αποξηρανθεί από ενέργεια, σαν κουρελόχαρτο».

«Συμβαίνει. Είναι καλύτερα να την πάω στο κρεβάτι», είχε πει τότε ο πατέρας του. Αλλά η Νταριάν προσθέτει: «Στην πραγματικότητα το κοκτέιλ των ναρκωτικών, που είχε ρίξει στο ποτήρι με το ροζέ της, είχε αρχίσει να επιδρά».

Αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για τις πράξεις του πατέρα τους πριν από τέσσερα χρόνια, τα τρία αδέλφια έσπευσαν προς το νότο για να βοηθήσουν τη μητέρα τους. Στην Αβινιόν, συναντήθηκαν με την ομάδα της αστυνομίας που ηγείται της έρευνας. Οι αξιωματικοί εξήγησαν ότι ο πατέρας τους όχι απλώς επέτρεψε, αλλά στρατολόγησε δεκάδες άνδρες σε διαδικτυακά φόρουμ για να βιάσουν τη μητέρα τους «χωρίς οικονομικό όφελος».

«Απόλυτη διαστροφή», γράφει η Καρολίν. «Ο πατέρας, που είχε πάντα οικονομικά προβλήματα, δεν επωφελήθηκε από τη μαμά. Το έκανε καθαρά για την ευχαρίστησή του». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα – στο γκαράζ, στα παπούτσια του για περπάτημα, σε μια αθλητική κάλτσα. Είχε δείξει καμία μεταμέλεια μετά την ομολογία του; «Όχι. Ο πατέρας σας απλώς με ευχαρίστησε που τον απάλλαξα από ένα βάρος», απάντησε ο αστυνομικός.

Ο πατέρας της Καρολίν είχε προφανώς ζήσει διπλή ζωή, κατανάλωνε Viagra, έκανε εξετάσεις για HIV- γράφει ότι μερικές φορές απαγόρευε σε όσους καλούσε να βιάσουν τη γυναίκα του να φορούν προφυλακτικό.

Σε μια φωτογραφία η μητέρα της Καρολίν εμφανίζεται γυμνή, μπρούμυτα, με έναν άνδρα πίσω της. «Οι άλλες φωτογραφίες είναι όλες παρόμοιες – μόνο που έχουν διαφορετικούς άνδρες», αφηγείται.

Καθώς η Καρολίν και τα αδέλφια της έφυγαν από το αστυνομικό τμήμα, απευθύνθηκε στον υπεύθυνο αστυνομικό. «Πες στον πατέρα μου ότι δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ και ότι κατέστρεψε τη ζωή μας».

Αλλά υπήρχαν κι άλλα που θα ακολουθούσαν. Λίγο μετά την αποχώρησή της από το αστυνομικό τμήμα, την κάλεσαν πίσω.

Η αστυνομία έπρεπε να ελέγξει μαζί της δύο φωτογραφίες.

Απεικόνιζαν μια νεαρή γυναίκα, που κοιμόταν με το αριστερό της πλευρό, φορώντας μπεζ εσώρουχα, στο κρεβάτι.

«Με μεγέθυνση στα οπίσθια» είπαν οι αστυνομικοί και τότε ήταν που της υπέδειξαν ένα σημάδι το οποίος είχε εκ γενετής, η Καρολίν.

Έτσι μπόρεσε να αναγνωρίσει τον εαυτό της.

«Συνήθως κοιμάμαι ελαφρά. Οπότε και εμένα με είχαν ναρκώσει». Αποδείχθηκε ότι η δεύτερη φωτογραφία είχε τραβηχτεί στο ίδιο της το σπίτι.

«Ήμουν η δεύτερη λεία του».

Εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου του 2020, τα τρία αδέλφια έπρεπε να επιστρέψουν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με τη μητέρα τους για να το καθαρίσουν.

«Η επιστροφή στο σπίτι, με τη μυρωδιά του, ήταν ανυπόφορη». Στο γραφείο του πατέρα της ήταν ορατός ο άδειος χώρος όπου είχε καθίσει ο κατασχεμένος υπολογιστής του.

Caroline Darian, daughter of Gisèle Pélicot, told 𝘊̧𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘈𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘥’𝘩𝘶𝘪 how she learned that her father had been drugging her mother and inviting more than 80 men to rape her at their home as he filmed the attacks.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η μητέρα της είχε πάει να ζήσει με έναν από τους αδελφούς της και η Καρολίν, που υπέστη νευρικό κλονισμό, περιορίστηκε για λίγο σε ψυχιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το βιβλίο της, η τελευταία φορά που η μητέρα της είχε βιαστεί ήταν μόλις δύο εβδομάδες πριν, στις 22 Οκτωβρίου. Επιστρέφοντας στο σπίτι, γνωρίζοντας ότι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης είχαν ήδη διαρρεύσει, αναγκάστηκε να προσπαθήσει να εξηγήσει την άθλια κατάσταση στον νεαρό γιο της όσο καλύτερα μπορούσε.

Ένα θύμα χωρίς συνείδηση, χωρίς καμία ανάμνηση της κακοποίησης, η μητέρα της Καρολίν, όπως αφηγείται στο βιβλίο, βρέθηκε ενστικτωδώς να συμπάσχει με τον σύζυγό της. «Δεν είναι ευτυχισμένος εκεί που βρίσκεται, ξέρετε. Υποφέρει», είπε στην έκπληκτη κόρη της.

Αυτό άφησε την Καρολάιν σε απόγνωση: «Εξαιτίας του πατέρα μου, τώρα χάνω και τη μητέρα μου…».

Από τη φυλακή, λέει η Καρολίν, ο πατέρας της κατάφερε να στείλει ένα γράμμα στη μητέρα της.

«Ξέρω ότι βρίσκομαι εδώ εξαιτίας αυτού που έκανα στον έρωτα της ζωής μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου», έγραφε. Η Καρολίν το περιγράφει ως το γράμμα ενός αρχι-χειραγωγού. «Δεν εκπλήσσομαι. Προσπαθεί να μας διχάσει».

Καθώς ο δικηγόρος της οικογένειας άρχισε να λαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία κατά τους μήνες που ακολούθησαν, άρχισαν να προκύπτουν υποτιθέμενες λεπτομέρειες για το πώς ο πατέρας της είχε καυχηθεί στο διαδίκτυο για τη δύναμη των ναρκωτικών και πώς είχε κατακτήσει τη δοσολογία, παραθέτοντας ένα μήνυμα: «Την προηγούμενη φορά δεν έκανα αρκετά- αυτή τη φορά, κανένα πρόβλημα, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Η προσέγγισή του ήταν, σύμφωνα με την κόρη του, πάντα η ίδια: πρώτα προσέγγιζε πιθανούς χρήστες σε ένα διαδικτυακό chatroom, στη συνέχεια ρωτούσε τους επιλεγμένους αν, όπως και εκείνος, τους άρεσε «η μέθοδος του βιασμού», προτού αναρτήσει φωτογραφίες της συζύγου του σε ένα ιδιωτικό φόρουμ που ονομαζόταν «εν αγνοία τους».

«Την έντυνε σαν φτηνή πόρνη», σημείωσε η τρομαγμένη κόρη του. Δεν χρειάστηκε να πάει μακριά για να βρει πρόθυμους συμμετέχοντες. Οι περισσότεροι από αυτούς που ανταποκρίθηκαν ζούσαν κοντά του.

Τέλος, σχεδίαζε έναν χάρτη για το πώς θα φτάσει στο σπίτι, τον φωτογράφιζε και τον έστελνε σε όσους είχε επιλέξει, καθοδηγώντας τους στην τελική τους προσέγγιση μέσω γραπτού μηνύματος. Για να μην ειδοποιηθούν οι γείτονες, τα αυτοκίνητα έπρεπε να σταθμεύουν σε ένα κοντινό γυμναστήριο.

Κάθε λεπτομέρεια εξετάστηκε. Κανείς δεν μπορούσε να φορέσει άρωμα ή να καπνίσει, ώστε να μην αφήσει κανένα ίχνος της παρουσίας του. Τα κινητά τηλέφωνα έπρεπε να μείνουν στα αυτοκίνητα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χτυπήσουν και να ξυπνήσουν το θύμα. Έπρεπε ακόμη και να πλένουν τα χέρια τους με ζεστό νερό, ώστε να μην σοκάρουν την κοιμισμένη γυναίκα του με τα κρύα δάχτυλα. Αφού γδύνονταν στην κουζίνα, οι θύτες συμβουλεύονταν να κρατούν τα ρούχα τους πρόχειρα σε περίπτωση που έπρεπε να φύγουν βιαστικά.

“Caroline Darian broke down as the court heard that among her father’s trove of photos were pictures of his daughter as a grown woman, front and back, in her underwear, which he had compared to similar images of his wife and shared with others.

Caroline’s father had apparently… pic.twitter.com/C6AMYhSOVt

— Genevieve Gluck (@WomenReadWomen) September 4, 2024