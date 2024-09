Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ρωσική επίθεση στην ουκρανική πόλη Πολτάβα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 180.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, πύραυλοι έπληξαν την ευρύτερη περιοχή στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και γειτονικού νοσοκομείου.

Ένα από τα κτίρια του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Επικοινωνιών καταστράφηκε μερικώς, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή για πλήρη και άμεση έρευνα σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης.

