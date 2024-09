Στον δρόμο για την Αθήνα βρίσκεται ο Γουίλιαν! Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναμένεται στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες για να συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Λατινοαμερικάνου σούπερ σταρ είναι ραγδαίες, με τον έμπειρο άσο να έρχεται στην Αθήνα για τις τελικές επαφές με τους Ερυθρόλευκους.

Η ομάδα του μεγάλου λιμανιού, παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό που είχε στην υπόθεση του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού καθώς υπήρχαν πολλές ομάδες που τον ήθελαν, κατάφερε να τον πείσει ότι αποτελεί την ιδανική επιλογή για τη συνέχιση της καριέρας του.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο, με τον Γουίλιαν να μπαίνει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Αθήνα. Αυτό, μάλιστα, θα συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει το ταξίδι του Βραζιλιάνου. «Ο Γουίλιαν ταξιδεύει απόψε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να συζητήσει με τους Ερυθρόλευκους την πιθανότητα μετακίνησής του», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Πρόκειται για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι 70 φορές διεθνής με την Βραζιλία. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στη Φούλαμ, μετρώντας 10 γκολ και 7 ασίστ σε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε αγωνιστεί επί σειρά ετών στην Τσέλσι, έχοντας 339 συμμετοχές και 63 γκολ στο ενεργητικό του, ενώ είχε περάσει επίσης από Σαχτάρ (221 συμμετοχές – 37 γκολ), Κορίνθιανς (65 συμμετοχές – 3 γκολ) και Άρσεναλ (37 συμμετοχές – 1 γκολ).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γουίλιαν προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, στην οποία είχε 37 συμμετοχές, με 5 γκολ και 2 ασίστ. Μια ακόμα πολύ καλή σεζόν στην καριέρα του Βραζιλιάνου, ο οποίος αναμφίβολα εάν αποκτηθεί θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες κινήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

🚨🔴⚪️ EXCL: Willian travels to Athens tonight in order to visit Olympiacos and discuss potential free move.

Willian, assessing options as free agent with several possibilities on the table after good season at Fulham. pic.twitter.com/qjWW4G42Ia

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024