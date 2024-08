Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι η απάντηση του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος προς το Ισραήλ για τον φόνο του διοικητή της καθυστέρησε «για πολιτικούς λόγους» και κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων συνομιλιών για μια συμφωνία εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Ο αξιωματούχος, σε γραπτές του δηλώσεις που διένειμε στον Τύπο, επεσήμανε ότι η Χεζμπολάχ «εργάστηκε» ώστε να διασφαλίσει πως η απάντησή της στον φόνο του Φουάντ Σουκρ στις 30 Ιουλίου δεν θα προκαλέσει ευρείας κλίμακας πόλεμο.

Το απόγευμα της Κυριακής, οι IDF έκαναν γνωστό ότι υπάρχει νεκρός ισραηλινός στρατιώτης σε πολεμικό ταχύπλοο του Ισραήλ. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το εάν το χτύπημα στο πλοίο προκλήθηκε από πύραυλο αναχαίτισης που αναγνώρισε κατά λάθος το πλοίο ως στόχο, ή από θραύσματα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

