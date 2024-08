Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, μετά από σοβαρό τραυματισμό άνδρα σε περιστατικό μαχαιρώματος στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ευρέως στα social media βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας με παιδικό καροτσάκι να δέχεται μαχαιριές στον λαιμό.

Καθώς το βίντεο συνεχίζεται ο τραυματισμένος άνδρας φαίνεται να έχει πέσει στην άκρη του δρόμου, καθώς ένα ασθενοφόρο φτάνει στον τόπο του εγκλήματος.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο γύρω στις 01:30 το πρωί του Σαββάτου.

Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα, αλλά βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση όπως μεταδίδει το BBC, σύμφωνα με την αστυνομία. Τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 29 και 26 ετών, καθώς και μια γυναίκα 22 ετών, παραμένουν υπό κράτηση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι υπήρχαν αρκετοί μάρτυρες στην περιοχή τη στιγμή του συμβάντος. Καλούν οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή διαθέτει καταγραφές από κινητό τηλέφωνο ή κάμερα αυτοκινήτου να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

