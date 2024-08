Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα (22/8) ότι η μεγάλη εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας είναι μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας να τερματισθεί ο πόλεμος, που συνεχίζεται επί 30 μήνες, με τους όρους του Κιέβου.

Ειδκότερα, ο Ζελένσκι ανέφερε, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Κίεβο, ότι η εισβολή της 6ης Αυγούστου καθώς και η άμυνα της Ουκρανίας στα ανατολικά της χώρας, όπου η Ρωσία έχει επικεντρώσει την επίθεσή της, αποτελούν μέρος μιας πορείας «για τον τερματισμό του πολέμου υπό τους όρους της ανεξάρτητης Ουκρανίας».

The Ukrainian Air Force has published a video of the destruction of pontoon bridges in Kursk Region with aerial bombs. pic.twitter.com/brs1iltrzg

— NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2024