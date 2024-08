H Disney σχεδιάζει να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπερπαραγωγές στην Ευρώπη. Η επένδυση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε βάθος πενταετίας και θα περιλαμβάνει τόσο κινηματογραφικές ταινίες όσο και τηλεοπτικές σειρές. Στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύσει την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη, αξιοποιώντας κυρίως τη Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη, με τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου που θα προβάλλεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Μερικά από τα έργα που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν παραγωγές στα φημισμένα Pinewood Studios στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ παράλληλα η Disney σκοπεύει να επενδύσει ειδικά στην Ισπανία, εκμεταλλευόμενη τα φορολογικά κίνητρα και τις ισχυρές υποδομές της χώρας. Αυτή η κίνηση δείχνει την αποφασιστικότητα της Disney να ενισχύσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά περιεχομένου, παράλληλα με τις επενδύσεις της στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Jan Koeppen, πρόεδρο της Disney για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), η Disney βλέπει την περιοχή αυτή ως σημαντικό μοχλό για τις παραγωγές της. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτυχία της ταινίας «Deadpool and Wolverine» δείχνει ότι το είδος των υπερηρώων έχει ακόμα μέλλον. Η επένδυση αυτή θα υποστηρίξει την παραγωγή μεγάλων blockbusters, τηλεοπτικών σειρών και περιεχομένου για την πλατφόρμα Disney+, με σκοπό να ενισχύσει την παρουσία της Disney στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Disney έχει ήδη μια ισχυρή παράδοση γυρισμάτων στα Pinewood Studios στο Ηνωμένο Βασίλειο και σκοπεύει να συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις παραγωγές της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το περασμένο καλοκαίρι, αναλυτές και στελέχη των μέσων ενημέρωσης δήλωσαν το τέλος των franchise υπερηρώων, αφού ταινίες όπως το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» πάλεψαν να γίνουν κερδοφόρες. Επιπλέον, οι κριτικοί επιτέθηκαν στην έλλειψη πρωτοτυπίας των πολυάριθμων spin-off της Marvel. Εναν χρόνο αργότερα, η τρίτη δόση του franchise της Marvel «Deadpool» ήταν μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία για την Disney, η οποία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επενδύει στην Ευρώπη για να δημιουργήσει μελλοντικές επιτυχίες.

Από την πλευρά του, το «Inside Out 2», που κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς, έγινε η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, με περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα παγκοσμίως, ενισχύοντας τα κέρδη της Disney έπειτα από μια σειρά αποτυχιών στη μεγάλη οθόνη. Τα στούντιο χρησιμοποιούν το Pinewood στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γυρίσουν πολλές από τις μεγαλύτερες ταινίες τους και έχουν επενδύσει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή στη χώρα τα τελευταία πέντε χρόνια. Και οι εννέα ταινίες στο έπος του «Skywalker» γυρίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία.

Τέσσερις ταινίες έχουν ήδη προγραμματιστεί για παραγωγή στο Pinewood. Η «Χιονάτη» μόλις ολοκληρώθηκε και θα ακολουθήσουν τα «Fantastic Four: First Steps», «The Roses και the Amateur», με πρωταγωνιστή τον Rami Malek. Προγραμματίζονται επίσης τα γυρίσματα μιας νέας ταινίας «Star Wars».

Συνδρομές στο Disney+

Η Disney σκοπεύει επίσης να ενισχύσει τις συνδρομές στο Disney+, το οποίο ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη. Οι αναλυτές των μέσων ενημέρωσης πιστεύουν ότι η πλατφόρμα θα συνεχίσει να ξεχωρίζει σε μια ολοένα και πιο κορεσμένη αγορά.

Η Disney+ είναι η τρίτη μεγαλύτερη συνδρομητική υπηρεσία ροής στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Kantar, η οποία κατατάσσει ξεχωριστά τα Hulu και ESPN+ που ανήκουν στην Disney.

Ωστόσο, η Disney αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από ανταγωνιστές ροής, όπως το Max και το Paramount+ της Warner Bros. Discovery, μαζί με το Netflix και το Amazon Prime, αν και ο Koeppen λέει ότι έχουν το πλεονέκτημα να παράγουν το δικό τους περιεχόμενο.

«Πάντα είχαμε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά στο τέλος», είπε. Η Disney χρησιμοποίησε την υπηρεσία ροής της ως μέρος για να κυκλοφορήσει τις ταινίες της στο παρελθόν, αλλά ο Koeppen είπε ότι «μετά την πανδημία, οι ταινίες ήταν πρώτα στη μεγάλη οθόνη». Είναι σίγουρος ότι ταινίες όπως το επερχόμενο «Aliens» και το «Mufasa: The Lion King» θα είναι επιτυχία φέτος. Οι μάρκες της Disney χρησιμοποιούνται επίσης σε άλλους τομείς της αγοράς ψυχαγωγίας, όπως οι θεατρικές εκδόσεις του «Βασιλιά των Λιονταριών» στην Ευρώπη και τα σχέδια για ένα μιούζικαλ του «Ηρακλή».

Ο Koeppen δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές αγορές όπως η Ισπανία είναι κέντρα ταλέντων για τηλεοπτική και κινηματογραφική παραγωγή, λόγω φορολογικών πλεονεκτημάτων και επενδύσεων σε υποδομές. Το συνέκρινε με χώρες που επιβάλλουν ποσοστώσεις στην τοπική παραγωγή, όπως η Γαλλία. Ο Koeppen είπε ότι η Disney συνεργάζεται με τις γαλλικές Αρχές για να δει εάν το σύστημα θα μπορούσε να εκσυγχρονιστεί. «Θα συνεργαστούμε με τα διάφορα κόμματα για να δούμε αν μπορεί να γίνει».