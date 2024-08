Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της πήραν τον έλεγχο ενός χωριού στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 16 χιλιομέτρων από τη σημαντική πόλη Ποκρόβσκ, που αποτελεί έναν σημαντικό εφοδιαστικό κόμβο για τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ την 6η Αυγούστου θεωρήθηκε από στρατιωτικούς αναλυτές ως μια απόπειρα να εξαναγκαστεί η Ρωσία να εκτρέψει δυνάμεις της από το ουκρανικό μέτωπο.

Όμως, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατήγαγαν μια σειρά νικών κατά μήκος του μετώπου, από την περιφέρεια του Χαρκόβου έως το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η Ρωσία κατέλαβε το χωριό Ιβάνιβκα, στο πλαίσιο μιας ξεκάθαρης ώθησης προκειμένου να φθάσει στον δρόμο που οδηγεί στο Ποκρόβσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Υποστηρίζει επιπλέον ότι ρωσικές μονάδες νίκησαν τις ουκρανικές δυνάμεις σε μια σειρά μαχών στην περιοχή.

Την προέλαση της Ρωσίας προς την πόλη Ποκρόβσκ επιβεβαιώνει και ανάρτηση του αρχηγού των ουκρανικών δυνάμεων που αναφέρει ότι ο ουκρανικός στρατός αμύνεται σε αυτή την περιοχή.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την ένατη ημέρα μιας ουκρανικής εισβολής, ενός πρωτόγνωρου εύρους, στο ρωσικό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης αφιερωμένης στην ασφάλεια των παραμεθόριων περιοχών, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ έκανε λόγο για «καταμερισμό επιπλέον δυνάμεων και μέσων» στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με εκείνη του Κουρσκ, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν εισβάλει από την 6η Αυγούστου.

«Η συνάντηση (…) επέτρεψε να συζητήσουμε επιπλέον μέτρα που στοχεύουν στο να εγγυηθούμε την ακεραιότητα και το απαραβίαστο του εδάφους, όπως και την προστασία του πληθυσμού και των υποδομών στην περιοχή του Μπέλγκοροντ έναντι των επιθέσεων των στρατιωτικών δυνάμεων» του ουκρανικού στρατού, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός στο Telegram.

Σήμερα, για πρώτη φορά από την ουκρανική επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ, την 6η Αυγούστου, ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι ανακατέλαβε το χωριό Κρουπέτς.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη ρωσική πόλη Σούντζα, στην περιφέρεια του Κουρσκ, θεάτρου εδώ και μία εβδομάδα μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης των δυνάμεων του Κιέβου.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι ανέφερε «την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της πόλης της Σούντζας από τα χέρια ρωσικών στρατιωτικών» δυνάμεων, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

Today at the Staff meeting, I received a report from Commander-in-Chief Syrskyi. Our key defense directions at the frontline: Toretsk, Pokrovsk, and others. These areas are currently facing the most intense Russian assaults and are receiving our utmost defensive attention.… pic.twitter.com/uL3Oe4wL0n

Αυτή η πόλη με πληθυσμό 5.500 κατοίκων αντιπροσωπεύει την κυριότερη κατάκτηση των ουκρανικών δυνάμεων στο πλαίσιο της επίθεσής τους στην περιοχή του Κουρσκ.

Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ υποστήριξε σήμερα ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, την ένατη ημέρα μιας άνευ προηγουμένου εύρους ουκρανικής επίθεσης στο ρωσικό έδαφος.

«Συνολικά, από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιομέτρων», δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και 82 κοινοτήτων», συμπλήρωσε, περιγράφοντας πως η κατάσταση βρίσκεται «υπό έλεγχο».

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

An update from the @CinC_AFU Oleksandr Syrskyi on the operation in the Kursk region.

Since the beginning of the day:

◾ Our defense forces have advanced 500 meters – 1.5 km.

Since the beginning of the operation:

◾ The Ukrainian troops have penetrated 35 kilometers and now… pic.twitter.com/g1zxASbi52

