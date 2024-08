Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να βρίσκεται στην βιτρίνα του Παναθηναϊκού, καθώς προσελκύει το ενδιαφέρον ομάδων ανά την Ευρώπη.

Αυτή τη φορά σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Λέστερ έχει καταθέσει πρόταση στον Παναθηναϊκό για την αγορά του Έλληνα επιθετικού.

Μετά από το έντονο ενδιαφέρον και τις προτάσεις των Σπόρτινγκ, Ίπσουιτς και Μπολόνια που απέρριψε ο Παναθηναϊκός, οι «αλεπούδες» παρουσιάζονται να έχουν επισημοποιήσει το ενδιαφέρον της για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό.

Σύμφωνα με την Telegraph, η Λέστερ κατέθεσε χθες (Σάββατο 10/8) πρόταση 27 εκατομμυρίων ευρώ στους πράσινους για να αποκτήσουν τον Έλληνα διεθνή επιθετικό.

«Η Λέστερ υπέβαλε προσφορά περίπου 23 εκατομμυρίων λιρών (€ 27 εκ.) για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού Φώτη Ιωαννίδη. Η προσφορά υποβλήθηκε χθες για την Έλληνα διεθνή. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Γαλατασαράι για πιθανή συμφωνία για τον Γουίλφριντ Ζαχά, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα».

#lcfc transfer news – Leicester submit offer of around £23m (€27m) for Panathinaikos striker Fotis Ioannidis. Bid went in yesterday for Greece international. Talks ongoing with Galatasaray over possible loan deal for Wilfried Zaha, nothing agreed yet.

