Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί, όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν σχολείο που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που επικαλέστηκε το WAFA, ο βομβαρδισμός «στοχοποίησε εκτοπισμένους που έκαναν την πρωινή προσευχή», στοιχείο που εξηγεί «τον αριθμό των θυμάτων».

Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας έκανε από την πλευρά του λόγο για «90 ως 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες». Μίλησε για «τρία πλήγματα» στο σχολείο ατ Τάμπιν, επιβεβαιώνοντας πως σε αυτό είχαν βρει καταφύγιο «παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι».

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ, αναφερόταν σε «40 μάρτυρες».

⚡️BREAKING:

More than 100 Palestinians killed in an Israeli strike that targeted «Al-Tabi’in» school in Al-Daraj neighborhood in central Gaza City during Fajr prayer.

THIS IS WHAT YOU ENABLED BY SUPPORTING ISRAEL. pic.twitter.com/e5DSe7brrc

— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 10, 2024