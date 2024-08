Ο 28χρονος Σέρβος αθλητής, Λαζάρ Ντούκιτς, πνίγηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα CrossFit στις ΗΠΑ, χωρίς να του παρασχεθεί καμία βοήθεια όταν άρχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κολύμβηση.

Οι αγώνες αναβλήθηκαν την Πέμπτη που έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό, και θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή.

Στο διαδίκτυο έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνουν τις τελευταίες στιγμές του Ντούκιτς στο νερό ενώ προσπαθεί να μείνει στην επιφάνεια.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r — Diverbuzz (@diverbuzz) August 8, 2024

Το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες δεν αντιλήφθηκαν όπως φαίνεται τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε ο 28χρονος γεννά ερωτήματα για τις ευθύνες της διοργάνωσης, με την υπεύθυνη εταιρεία να απαντά πως ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.Η

I was a lifeguard while in HS. For 3 years I guarded at a local pond. You have no idea how incensed I am watching this video where there is a clear active drowning victim. This should result in lawsuits and jail time for the people responsible. #CrossFit pic.twitter.com/fIEHXGIHlw — Adam Mahler (@MahlerAdam) August 8, 2024

Η σορός του άτυχου Σέρβου αθλητή εντοπίστηκε μια ώρα μετά την άφιξη των πρώτων δυτών στην περιοχή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα που διεξήχθη στην λίμνη Marine Creek με αρκετούς να σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε τέτοιο event έγινε η επιλογή το κολύμπι να είναι το τελευταίο αγώνισμα και να προηγηθούν η ποδηλασία και το τρέξιμο.

Σε βίντεο, δε, έχει καταγραφεί ένας θεατής να πέφτει μέσα στο νερό για να βοηθήσει τον Ντούκιτς ενώ κανένας από τους υπεύθυνους δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα.

If you look to the far right you can see what looks to be a spectator jump in the water. Hearing Lazar is still missing. Hope everybody’s okay, scary stuff. #crossfit #crossfitgames #runswim pic.twitter.com/WbnNnsCphO — Cameron Hogg (@Camhogg70) August 8, 2024

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης για την αναβολή των αγώνων της Πέμπτης

The CEO of CrossFit confirmed that an athlete tragically died during the swim portion of today’s event in #FortWorth TX. The athlete was Lazar Dukic, who went missing underwater earlier.#CrossFitGames #LazarDukic #RIP#BreakingNews‌ #Texas #Tx pic.twitter.com/TB3jkDY9F2 — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) August 8, 2024

Ο 28χρνος Λάζαρ Ντούκιτς