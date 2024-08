Παρότι οι δύο τελευταίες νύχτες στη Βρετανία ήταν πιο ήσυχες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 6.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων θα αναπτυχθούν και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, καθώς περιμένει να δει αν τα χειρότερα έχουν τελειώσει και το ρατσιστικό μένος των ακροδεξιών, που βρήκε την ευκαρία να ξεσπάσει με αφορμή τις τραγικές δολοφονίες των κοριτσιών στο Σάουθπορτ, θα κοπάσει.

Ο Γκάβιν Στέφενς, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας, δήλωσε πως «αΑν και οι δύο προηγούμενες νύχτες ήταν ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα από τις τρομακτικές σκηνές της προηγούμενης εβδομάδας και μπορεί να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση ήσυχοι».

«Χιλιάδες ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναταραχή, και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, να συλλέγουμε και να επανεξετάζουμε πληροφορίες για να διασφαλίσουμε ότι οι αστυνομικοί μας βρίσκονται εκεί όπου πρέπει να είναι, προκειμένου να διατηρήσουν τις κοινότητες ασφαλείς», σημείωσε.

Και προειδοποίησε: «Το μήνυμά μας προς όσους εμπλέκονται στη βία είναι ότι συνεχίζουμε να ‘χτενίζουμε’ χιλιάδες εικόνες και βίντεο τους για να σας βρούμε».

Ο Στίβεν Πάρκινσον, διευθυντής της Δημόσιας Δίωξης, ανέφερε στον Guardian ότι «περισσότεροι από 100 επιπλέον εισαγγελείς της CPS είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν γρήγορα στις αναδυόμενες απαιτήσεις για αποφάσεις και συμβουλές».

«Αντιλαμβανόμαστε τον αποτρεπτικό αντίκτυπο μιας ταχείας και ισχυρής αντίδρασης από την επιβολή του νόμου. Στόχος μας είναι να λαμβάνουμε άμεσες αποφάσεις απαγγελίας κατηγοριών, όπου μπορούμε, ώστε τα δικαστήρια να μπορούν να επιβάλλουν ποινές εντός ημερών. Η συμβουλή μου σε όποιον σκέφτεται να λάβει μέρος σε βίαιη διατάραξη: μην το κάνετε! Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συλληφθείτε, θα καταδικαστείτε και πιθανότατα θα φυλακιστείτε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βρετανίας εξέδωσε νέα στοιχεία σχετικά με όσους προσέρχονται στα δικαστήρια, μετά την ακροδεξιά βία που εκδηλώθηκε σε όλη την Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι 154 άτομα βρέθηκαν στο δικαστήριο, 118 προφυλακίστηκαν και 56 καταδικάστηκαν ή αναμένουν την ποινή τους.

There is no place for violent disorder in our country.

Hundreds of people have faced the consequences for their actions already.

More will follow. pic.twitter.com/AeJeu9e2Xc

— Ministry of Justice (@MoJGovUK) August 9, 2024