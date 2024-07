Καταιγίδες αναμένονται μετά τις 18:00 στο Παρίσι, όπου διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σύμφωνα με την πρόβλεψη της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη διεξαγωγή πολλών αθλημάτων που λαμβάνουν χώρα σε ανοιχτούς χώρους και είναι προγραμματισμένα για σήμερα το απόγευμα.

#UPDATE France’s meteorological service on Tuesday put Paris and its surrounding suburbs on a major storm alert as the city hosts the Olympic Games. pic.twitter.com/YOMfLOwJUW

— AFP News Agency (@AFP) July 30, 2024