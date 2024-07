Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης ως μέρος μιας ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα «αδιαμφισβήτητο δικαίωμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Στάρμερ μίλησε με τον Αμπάς σήμερα σχετικά με τη «συνεχιζόμενη οδύνη και την ολέθρια απώλεια ζωής» στη Γάζα.

Επίσης, είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον οποίο επισήμανε τη «σαφή και επείγουσα» ανάγκη για την επίτευξη μιας εκεχειρίας και την επιστροφή των ομήρων, που απήγαγε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Το εκλογικό μανιφέστο των Εργατικών δεσμεύει το κόμμα να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, ως μέρος μιας διαδικασίας, που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών μαζί με το Ισραήλ.

Μια εκπρόσωπος τύπου του Στάρμερ δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι χαρούμενος που κατάφερε να μιλήσει στον πρόεδρο Αμπάς τόσο νωρίς στη θητεία του, δεδομένων των επειγόντων ζητημάτων στην περιοχή, τη συνεχιζόμενη οδύνη και την ολέθρια απώλεια ζωής στη Γάζα».

«Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο Αμπάς σχετικά με τις άμεσες προτεραιότητές του, μεταξύ άλλων τη διασφάλιση μιας εκεχειρίας, την επιστροφή των ομήρων, μια αύξηση και επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής. Συζητώντας τη σημασία για μεταρρυθμίσεις και βεβαιώνοντας τη διεθνή νομιμότητα για την Παλαιστίνη, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η μακροχρόνια πολιτική του σχετικά με την αναγνώριση που θα συμβάλει σε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία δεν έχει αλλάξει και αποτελεί αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των Παλαιστινίων», πρόσθεσε.

