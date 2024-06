Ο βετεράνος ηθοποιός Bill Cobbs, ο οποίος εμφανίστηκε σε έργα όπως το «Μια Νύχτα στο Μουσείο», πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Ο Cobbs έφυγε από τη ζωή την Τρίτη στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον αδελφό του, Thomas, ο οποίος έκανε γνωστή την είδηση την Τετάρτη μέσω της σελίδας του στο Facebook.

Πιο συγκεκριμένα ο αδελφός του, Thomas Cobbs, έγραψε: «Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Bill Cobbs. Την Τρίτη, 25 Ιουνίου, ο Bill έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του στην Καλιφόρνια».

»Αγαπημένος σύντροφος, μεγάλος αδελφός, θείος, (σαν) γονέας, νονός και φίλος, ο Bill γιόρτασε πρόσφατα και με χαρά τα 90α γενέθλιά του περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Ως οικογένεια παρηγορούμαστε γνωρίζοντας ότι ο Bill έχει βρει την ειρήνη και την αιώνια ανάπαυση με τον Ουράνιο Πατέρα του. Ζητάμε τις προσευχές σας και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Η πορεία του

Ο Bill Cobbs γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Oι γονείς του, οι οποίοι ήταν σκληρά εργαζόμενοι, του μεταλαμπάδευσαν την ιδέα της αυτοπεποίθησης και της ταπεινότητας.

Ως ερασιτέχνης ηθοποιός στο Karamu House Theater της πόλης, πρωταγωνίστησε στο έργο του Ossie Davis «Purlie Victorious». Επιπροσθέτως, ο Cobbs ήταν τεχνικός ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας για οκτώ χρόνια- αλλά εργάστηκε επίσης σε εταιρείες ενώ πουλούσε και αυτοκίνητα στο Κλίβελαντ.

Το 1970, σε ηλικία 36 ετών, έφυγε για τη Νέα Υόρκη για να αναζητήσει δουλειά ως ηθοποιός. Εκεί απέρριψε μια θέση εργασίας στο τμήμα πωλήσεων του NBC προκειμένου να έχει χρόνο για οντισιόν. Συντηρούσε τον εαυτό του οδηγώντας ταξί, επισκευάζοντας εξοπλισμό γραφείου, πουλώντας παιχνίδια και κάνοντας περιστασιακές δουλειές.

Ο πρώτος του επαγγελματικός ρόλος ως ηθοποιός ήταν στο «Ride a Black Horse» στο Negro Ensemble Company.

Από εκεί και πέρα, εμφανίστηκε σε μικρές θεατρικές παραγωγές, στο θέατρο δρόμου, στο περιφερειακό θέατρο και στο Eugene O’Neill Theater. Ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος ήταν στο Vegetable Soup (1975), μια εκπαιδευτική σειρά της δημόσιας τηλεόρασης της Νέας Υόρκης, και έκανε το ντεμπούτο του σε κινηματογραφική ταινία στο The Taking of Pelham One Two Three (1974).

Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Κομπς απολάμβανε τη μουσική, το διάβασμα και το να παίζει ντραμς. Ζούσε στην Καλιφόρνια, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

*Με πληροφορίες από: The Sun | IMDb| Κεντρική φωτογραφία θέματος: IMDB | Night at the Museum