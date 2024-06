Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του από έναν γκρεμό ύψους 604 μέτρων στη Νορβηγία, ένα τοπίο που είχε γίνει ευρύτερα γνωστό μέσω ταινίας «Mission Impossible» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Ο Preikestolen, γνωστός στα αγγλικά ως «Pulpit Rock» είναι ένας βράχος στη νοτιοδυτική Νορβηγία με θέα το Lysefjord. Είναι μία από τις πιο διάσημες ορεινές τοποθεσίες της Νορβηγίας και δέχεται περισσότερους από 300.000 επισκέπτες ετησίως, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο τουρισμού της χώρας.

Η εισαγγελέας Nina Thommesen επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα. Είπε ότι ταξίδευε μόνος του και βρέθηκε με το τηλέφωνο και την ταυτότητά του. Δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επίσημα, αλλά η αστυνομία λέει ότι είναι «αρκετά σίγουρη» για την ταυτότητά του.

«Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση ως ατύχημα», δήλωσε η Thommesen στο CNN. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι έχει συμβεί κάτι εγκληματικό».

Τη Δευτέρα εξετάστηκαν δύο μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ένας που είδε το περιστατικό να συμβαίνει. Εξήγησε ότι ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε.

