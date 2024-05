Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε χθες Σάββατο σε νέους φονικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, και κυρίως στη Ράφα, ενώ ζήτησε την απομάκρυνση επιπλέον κατοίκων της πόλης αυτής καθώς προετοιμάζει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση εκεί.

Την ώρα που οι προσπάθειες μεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες ότι μια ανακωχή είναι εφικτή «αύριο», αν η Χαμάς αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που κρατά.

Στο μεταξύ οι υπηρεσίες της Χαμάς ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο γιατροί σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

«Τα πτώματα του γιατρού Μοχάμεντ Νιμρ Καζάτ και του γιου του, του γιατρού Γιούσεφ, εντοπίστηκαν μετά από πλήγμα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μαρτύρων του αλ Άκσα», επεσήμανε.

Dr. Muhammad Nimr Qazaat (72years), one of the founders of pediatric surgery in the Gaza Strip, and his son Dr. Youssef (33 years), a dentist, were killed in Israeli airstrike in Deir al-Balah in the middle of Gaza Strip this evening. pic.twitter.com/aHOani5VnR

— Dr Fadel Naim (@fnaim65) May 11, 2024