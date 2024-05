Συναγερμός έχει σημάνει στη Δαμασκό της Συρίας, μετά από αναφορές για ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγή ασφαλείας της συμμαχίας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Συρίας, δήλωσε στο Reuters ότι το κτίριο στα περίχωρα της πρωτεύουσας δέχτηκε τα ισραηλινά πλήγματα το βράδυ της Πέμπτης (2/50, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Από τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για χτύπημα.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Φωνή της πρωτεύουσας», ο οποίος πρόσκειται στη συριακή αντιπολίτευση, κάνε λόγο για εκρήξεις στην περιοχή της Δαμασκού, ενώ ανέφερε ότι «ισραηλινοί πύραυλοι» διείσδυσαν στη συριακή αεράμυνα.

Πηγές δήλωσαν στο σαουδαραβικό δίκτυο Al Hadath TV ότι η «ισραηλινή επίθεση» στην πρωτεύουσα της Συρίας είχε στόχο ένα φυλάκιο της Χεζμπολάχ, στο δρόμο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης.

