Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου, στο Λονδίνο, όταν δύο επιβατικά αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (06/04).

Όπως φαίνεται σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φτερό ενός αεροπλάνου της Virgin Atlantic που κινούνταν στον διάδρομο, χτύπησε το φτερό αεροσκάφους της British Airways που παρέμενε ακινητοποιημένο εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τον Guardian, το αεροπλάνο της Virgin Boeing 787-9 είχε μόλις προσγειωθεί στο αεροδρόμιο και μεταφερόταν με ρυμουλκό σε διαφορετική τοποθεσία εντός του αερολιμένα, όταν το φτερό του συγκρούστηκε με την ουρά του σκάφους της British Airways.

Ευτυχώς, σε κανένα από τα δύο αεροπλάνα δεν επέβαιναν επιβάτες όταν έγινε το ατύχημα.

Η Virgin Atlantic ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Το αεροσκάφος της δεύτερης εταιρείας, που ήταν ακίνητο εκείνη την ώρα, ελέγχεται από συνεργεία μηχανικών, ενώ οι επιβάτες που επρόκειτο να πετάξουν με αυτό έχουν μεταφερθεί σε άλλο σκάφος.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr

— Alex Whittles (@PurpleFrogAlex) April 6, 2024