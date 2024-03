Δύο εκλογικά τμήματα βομβαρδίστηκαν από ουκρανικές δυνάμεις σε τμήμα της ουκρανικής επαρχίας της Χερσώνας που ελέγχεται από την Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους διορισμένους από τη Μόσχα, στη διάρκεια της πρώτης ημέρας διεξαγωγής των ρωσικών προεδρικών εκλογών.

Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή και θα διεξαχθεί και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της Ουκρανίας, όπως και στην Υπερδνειστερία, το φιλορωσικό αυτονομιστικό έδαφος της Μολδαβίας.

Οι Ρώσοι άρχισαν να προσέρχονται στις κάλπες για να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν μια νέα θητεία για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εκλογική επιτροπή στο ρωσικό κατεχόμενο τμήμα της ουκρανικής επαρχίας ανέφερε στο Telegram ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κτίρια που χρησιμοποιούνται ως εκλογικά τμήματα στους οικισμούς Κακχόβκα και Μπριλίβκα.

Σύμφωνα την επιτροπή, ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκαν και κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ουκρανία, ΕΕ και ΝΑΤΟ έχουν καταγγείλει ως «παράνομη» τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών σε εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα των εκλογών εκεί άκυρα.

Εν τω μεταξύ, μία γυναίκα έβαλε φωτιά σε παραβάν σε ένα εκλογικό τμήμα στην Μόσχα, την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των ρωσικών προεδρικών εκλογών, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ria Novosti.

«Η εκλογική επιτροπή της Μόσχας είπε στο Ria Novosti ότι οι διαδικασίες (στο εκλογικό τμήμα) συνέχισαν κανονικά μετά το συμβάν».

