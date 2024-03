Ο Χασάν Χαν, γιατρός στο επάγγελμα, περιέγραψε όσα συνέβησαν σε πτήση στην οποία επέβαινε, από το Αμμάν της Ιορδανίας με προορισμό το Λονδίνο.

Ενώ βρισκόντουσαν ήδη δύο ώρες στον αέρα, το πλήρωμα του αεροσκάφους άρχισε να καλεί για γιατρό, θυμάται ο ίδιος.

Ο 28χρονος Χαν ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο Basildon του Essex καθώς σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τη μεριά του πιλοτηρίου, είπε πως αντίκρισε μία έγκυο —της οποίας είχαν σπάσει τα νερά— ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Ο νεαρός γιατρός τη βοήθησε να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το 75ο βρέφος που γεννιέται σε εμπορική πτήση, όπως του αποκάλυψαν οι αεροσυνοδοί.

Ο ίδιος είπε πως το αεροπλάνο έκανε έκτακτη προσγείωση στην Ιταλία προκειμένου η 38χρονη γυναίκα και το μωρό της να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

«Στην πραγματικότητα άργησα στη βάρδια μου λόγω αυτής της εκτροπής, αλλά ευτυχώς εντυπωσιάστηκαν πολύ (οι συνάδερφοι) και ήθελαν πλήρη ενημέρωση», δήλωσε ο Χαν, ο οποίος είναι γιατρός εδώ και τέσσερα χρόνια.

