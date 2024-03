Αναταράξεις καταγράφονταν στις μετοχές περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ μετά την αιφνιδιαστική αναθεώρηση προς το χειρότερο ζημιών της New York Community Bancorp για το τέταρτο τρίμηνο. Η τράπεζα έχει μεγάλη έκθεση σε εμπορικά ακίνητα στις ΗΠΑ. Οι μετοχές της New York Community Bancorp υποχωρούσαν 25% προσυνεδριακά στη Γουόλ Στριτ καθώς η τράπεζα ανακοίνωσε δεκαπλασιασμό απωλειών το τελευταίο τρίμηνο του 2023, στα 2,7 δισ. δολάρια. Η τράπεζα έκανε επίσης λόγο για «σημαντική αδυναμία» στους εσωτερικούς τους ελέγχους αναφορικά με τη χορήγηση ορισμένων δανείων. Πριν από έναν χρόνο οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ είχαν πληγεί από μια άλλη κρίση, αυτή της πτώσης της αξίας κρατικών ομολόγων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της First Republic Bank.