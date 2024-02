Σαράντα τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Θύρας 7 και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε ένα ποστάρισμα αφιερωμένο στα social media στη μνήμη των θυμάτων.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ξέχασαν την 43η επέτειο του θανάτου 21 ανθρώπων και πόσταραν σήμερα το πρωί στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter μία φωτογραφία, η οποία έγραφε πάνω:

«Θύρα 7, 8.2.81, Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε!». Παράλληλα, συνόδεψε το εν λόγω ποστάρισμα με τη λεζάντα «Για πάντα στις καρδιές μας».

🙏🏽 8/2/1981

🌹 ~ You will remain in our hearts forever. ~#NeverForgotten #NeverForgotten1981 #OlympiacosBC pic.twitter.com/TCVOpiGQfT

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 8, 2024