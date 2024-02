Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄μέχρι την τελετή στέψης του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου του 2023 στο Λονδίνο, υπήρξε ο μακροβιότερος διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Και από εκείνη την ημέρα η ζωή του άλλαξε ριζικά. Με την χειρότερη εξέλιξη τα τελευταία προβλήματα με την υγεία του, που ξεκίνησαν από μια απλή επέμβαση στον προστάτη μέχρι τη διαπίστωση των γιατρών του ότι πάσχει από καρκίνο.

Ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ξεκίνησε να λαμβάνει τακτική θεραπεία ως εξωτερικός ασθενής τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και παρόλο που αναγκάστηκε να αναβάλει τις δημόσιες υποχρεώσεις του, θα συνεχίσει τον συνταγματικό του ρόλο ως αρχηγός κράτους.

Σύμφωνα με τις New York Times, αρκετά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα κληθούν να παραστούν σε εκδηλώσεις στη θέση του βασιλιά Καρόλου και να αναλάβουν κάποια καθήκοντα όσο εκείνος λαμβάνει θεραπεία. Ανάμεσα τους η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και η Σόφι, η Δούκισσα του Εδιμβούργου.

Μάλιστα η πριγκίπισσα Άννα εκτελούσε βασιλικά καθήκοντα, αφού απένειμε τιμητικές διακρίσεις στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Σύμφωνα με το BBC, είναι ένα από τα πιο σκληρά εργαζόμενα μέλη της οικογένειας – το 2023, πραγματοποίησε 457 υποχρεώσεις, ενώ ο βασιλιάς 425.

Και φυσικά ο γιος του Ουίλιαμ. Άγνωστο τι και αν θα κληθεί να αναλάβει ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για την υγεία του πατέρα του ταξίδεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο.

«Ο Χάρι πέταξε από το Λος Άντζελες, είναι πολύ μακρύς ο δρόμος για να έχουμε μια συνάντηση 45 λεπτών», είπε η κ. Χολμς, σύμφωνα με τις New York Times.

🚨 Breaking – Prince Harry spotted as he arrives in UK to be reunited with father after cancer battle revealedhttps://t.co/DhXtMAU6ek

— The Independent (@Independent) February 6, 2024