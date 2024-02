Σαν βόμβα έσκασε απόψε η είδηση για την υγεία του βασιλιά Καρόλου Γ’, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως ανακοίνωσαν αργά το απόγευμα (05/02) τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο βρετανικός λαός παρακολούθησε σαστισμένος την ανακοίνωση του Παλατιού, η οποία μεταδόθηκε με έκτακτο δελτίο από την τηλεόραση του BBC.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του για ταχεία ανάρρωση, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επανέλθει δυνατός σε χρόνο – μηδέν και ξέρω ότι όλη η χώρα τού εύχεται τα καλύτερα».

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024