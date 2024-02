Η θέα από την κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου, του Έβερεστ, είναι σπάνια κυρίως επειδή αφορά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που έχουν όσα χρειάζονται για να καταφέρουν να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.

Συνήθως, η θέα από την κορυφή είναι σουρεαλιστική και απροσδόκητη. Πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει φωτογραφική μηχανή ή κάμερα στην κορυφή, αλλά τι γίνεται αν κάποιος χρησιμοποιήσει μια πανοραμική κάμερα 360 μοιρών; Τότε το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε φαντασία. Με την εικόνα να φαίνεται σαν να κοιτά ο θεατής τη Γη από το διάστημα!

Ένα βίντεο, το οποίο απεικόνιζε ένα πανόραμα 360 μοιρών από την κορυφή του Έβερεστ μοιράστηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και άφησε τους διαδικτυακούς χρήστες άναυδους με το μεγαλείο του βουνού.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο X (πρώην Twitter) από τον χρήστη @historyinmemes, έδωσε στους χρήστες μια άνευ προηγουμένου ματιά στο έδαφος του πιο ψηλού βουνού του κόσμου. Στο βίντεο, μια ομάδα έμπειρων ορειβατών φαινόταν στην κορυφή του Έβερεστ μαζί με τις χιονισμένες κορυφές.

«Μια άποψη 360 μοιρών με κάμερα από την κορυφή του Έβερεστ», έγραφε η λεζάντα του βίντεο που συγκέντρωσε περισσότερα από 220.000 likes και 35 εκατομμύρια προβολές.

Η μαγεία του Έβερεστ στο βίντεο καθήλωσε πολλούς χρήστες του X. Στην ενότητα σχολίων του βίντεο, κάποιοι εξήραν το θάρρος των ορειβατών, ενώ άλλοι μίλησαν για τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ορειβάτες στην ψηλότερη βουνοκορφή του κόσμου. Αυτά είναι τα πιο «τίμια» 24 δευτερόλεπτα που έχουν αποτυπωθεί ποτέ σε βίντεο.

This is a 360° camera view from the top of Mt. Everest pic.twitter.com/trboDIIXI5

— Historic Vids (@historyinmemes) February 1, 2024