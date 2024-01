Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο παιχνίδι της Πορτ Βέιλ με την Πόρτσμπουθ για την League One της Αγγλίας, με έναν οπαδό των γηπεδούχων να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να κυνηγάει τον διαιτητή, μετά το πέναλτι που έδωσε υπέρ των φιλοξενούμενων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης, την ώρα που εξελισσόταν το ματς, ένας οπαδός των γηπεδούχων μπήκε μαινόμενος στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να κατευθύνεται προς τον διαιτητή του παιχνιδιού, Κρεγκ Χικς. Μόλις ο ρέφερι αντιλήφθηκε τον οπαδό, άρχισε να τρέχει προς τους πάγκους των ομάδων και τους σεκιούριτι, οι οποίοι σταμάτησαν τον εισβολέα και προστάτευσαν τον διαιτητή. Το παιχνίδι διεκόπη για λίγα λεπτά και συνεχίστηκε αφότου απομακρύνθηκε ο οπαδός.

A Port Vale fan ran onto the pitch and chased the ref off it, after he gave Portsmouth a late penalty… 😳 pic.twitter.com/5nix3n0f9W

Όλα ξεκίνησαν μετά την απόφαση του διαιτητή, Κρεγκ Χικς, να δώσει πέναλτι υπέρ της Πόρτσμουθ στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης, το οποίο δευτερόλεπτα αργότερα μετέτρεψε σε γκολ ο Μπίσοπ και έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Μια φάση η οποία σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο «Βέιλ Παρκ», με τους οπαδούς της Πορτ Βέιλ να εξοργίζονται.

Yesterdays game between Port Vale and Portsmouth

This is the incident in the 88th minute where the ref gave a penalty to Portsmouth and then a Port Vale fan ran on the pitch

My opinion is it’s soft but the defender doesn’t need to make the challenge pic.twitter.com/bU7dCKgUtZ

— League 1 news (@League1news22) January 28, 2024