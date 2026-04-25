Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν η ΑΕΚ πορεύτηκε έχοντας μοναδικό διαθέσιμο φορ τον Λούκα Γιόβιτς. Και όχι σε ένα οποιοδήποτε διάστημα, αλλά τότε που έδινε πολύ σημαντικά ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη κι ενώ ακόμη ο Μάρκο Νίκολιτς προσπαθούσε να περάσει στην ομάδα τις βασικές του αρχές.

Ο σέρβος τεχνικός πόνταρε πολύ πάνω στον Ζίνι, το έδειξε από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της σεζόν ενώ το παραδέχθηκε κάποια στιγμή σε δηλώσεις του και ο Γιόβιτς που τόνισε ότι το πλάνο ήταν να παίζει μαζί με τον Ανγκολέζο παρτενέρ στην επίθεση. Τα πράγματα όμως για τον Ζίνι δεν εξελίχθηκαν καλά στην πορεία.

Στο ματς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό σκόραρε και κέρδισε πέναλτι, αλλά αντικαταστάθηκε με πρόβλημα πριν από την ανάπαυλα.

Αυτός ο τραυματισμός δεν αποδείχθηκε σοβαρός, σε αντίθεση με εκείνον που υπέστη στο χωράφι του Αιγάλεω για το Κύπελλο και τον κράτησε εκτός για περισσότερους από δύο μήνες.

Επέστρεψε φορτσάτος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αρη όπου με δικό του γκολ έδωσε τη νίκη με 1-0 στην ΑΕΚ και ακολούθησε το παιχνίδι στη Φλωρεντία.

Εκεί μπήκε στο 67′ αλλαγή, έκανε άνω κάτω τους Βιόλα που δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν με τίποτα, αλλά σχεδόν 20 λεπτά μετά βγήκε με νέο τραυματισμό.

Αυτή τη φορά μεσολάβησαν κάτι λιγότερο από δύο μήνες μέχρι να εμφανιστεί ξανά, ως αλλαγή, στο 4-0 επί του Παναθηναϊκού. Δεν επέστρεψε όμως το ίδιο καλά με την προηγούμενη φορά και σε συνδυασμό με τον ερχομό του Βάργκα που πήρε αμέσως φανέλα βασικού, πέρασε σε δεύτερο ρόλο.

Στα δύο ματς με Ολυμπιακό και Πανσερραϊκό που ήταν στο αρχικό σχήμα δεν είχε καλή παρουσία και από εκεί και πέρα περιορίστηκε κατά βάση σε κάποια λίγα λεπτά ως αλλαγή για μεγάλο διάστημα.

Μέχρι που μία κακή στιγμή για τον Γιόβιτς, του έδωσε ακόμα μία ευκαιρία και εκείνος φαίνεται πως αυτή τη φορά την άρπαξε.

Για μία χαζή ενέργειά του ο σέρβος φορ είδε κάρτα στο παιχνίδι με τη Βαγιεκάνο στην Ισπανία και έχασε τη ρεβάνς, με τον Νίκολιτς να ρίχνει δίπλα στον Βάργκα τον νεαρό φορ από την Ανγκόλα.

Ο Ζίνι ήταν ασταμάτητος με τη Ράγιο, έβαλε δύο γκολ, θα μπορούσε να έχει βάλει άλλα τόσα και αν η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή θα ήταν σίγουρα εκ των βασικών πρωταγωνιστών.

Ακολούθησε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ όπου διατηρήθηκε στο αρχικό σχήμα λόγω των ενοχλήσεων του Γιόβιτς και για δεύτερο σερί ματς έκανε θραύση. Μπορεί αυτή τη φορά να μη σκόραρε, να μην είχε ούτε ασίστ, αλλά σμπαράλιασε την άμυνα των Ασπρόμαυρων που δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του.

Και από εκεί που έδειχνε πως ο Ζίνι πάει να εξελιχθεί σε ένα χαμένο πρότζεκτ για την ΑΕΚ, φαίνεται πως όχι απλά δεν είναι τέτοιο, αλλά μπορεί να γίνει και κομβικός για τη μάχη του τίτλου.

Χρειάζεται να βελτιώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Του λείπει η τεχνική, είναι λίγο τσαπατσούλης και πολλές φορές το άγχος τον κυριεύει όταν βρεθεί μπροστά στο τέρμα.

Από την άλλη έχει στοιχεία που δίνουν άλλη διάσταση και μπορούν να απογειώσουν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Η ταχύτητά του, ο διασκελισμός του, η ένταση και η μαχητικότητά του είναι πράγματα που κάνουν τη διαφορά και διαμορφώνουν καταστάσεις.