Σε τραγωδία, παρ’ ολίγον, να εξελιχθεί η πτήση της ποδοσφαιρικής ομάδας της Γκάμπια με προορισμό την Ακτή Ελεφαντοστού για τη διοργάνωση Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος, αρκετοί παίκτες λιποθύμησαν καθώς σημειώθηκε βλάβη στην παροχή οξυγόνου.

Μόλις εννέα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μπαντζούλ με τα αποθέματα οξυγόνου στο αεροπλάνο να εξαντλούνται.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Saidy Janko, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι κάποιοι από τους επιβάτες υπέφεραν από «ισχυρούς πονοκεφάλους και ακραία ζαλάδα».

Ο Janko, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο με την ομάδα να αποβιβάζεται από το αεροπλάνο, κατηγόρησε την Ένωση της χώρας του για την «απαράδεκτη» κατάσταση.

😰 Former Man Utd and Celtic star Saidy Janko shared a horrific plane experience as Gambia flew to the Ivory Coast for the Africa Cup of Nations

Ο Βέλγος προπονητής της Γκάμπια, Τομ Σεντφιέ, δήλωσε στη Nieuwsblad: «Θα μπορούσαμε όλοι να είχαμε πεθάνει. Αποκοιμηθήκαμε όλοι γρήγορα. Κι εγώ το ίδιο. Είδα όνειρα για το πώς τελείωσε η ζωή μου».

Μάλιστα, ορισμένοι παίκτες καθυστέρησαν να ξυπνήσουν.

«Παραλίγο να πάθουμε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Άλλη μισή ώρα πτήσης και θα ήμασταν όλοι νεκροί» δήλωσε ο προπονητής.

Ο Janko, 28 ετών, έγραψε στο Instagram: ‘Απαράδεκτο. Αφού ταξιδέψαμε συνολικά 32 ώρες από τη Σαουδική Αραβία στην Γκάμπια με μεγάλες στάσεις στην Κωνσταντινούπολη και την Καζαμπλάνκα, υποτίθεται ότι σήμερα θα πετούσαμε από την Γκάμπια στην Ακτή Ελεφαντοστού για το AFCON.

»Μόλις μπήκαμε στο μικρό αεροπλάνο που είχε μισθωθεί για να μας πετάξει, παρατηρήσαμε την τεράστια ζέστη που μας άφησε να στάζουμε από τον ιδρώτα. Μας διαβεβαίωσε το πλήρωμα ότι ο κλιματισμός θα ξεκινούσε μόλις απογειωνόμασταν.

»Η απάνθρωπη ζέστη σε συνδυασμό με την εμφανιζόμενη έλλειψη οξυγόνου άφησε πολλούς ανθρώπους με έντονους πονοκεφάλους και ακραίες ζαλάδες. Επιπλέον, οι άνθρωποι άρχισαν να αποκοιμούνται βαθιά λίγα λεπτά μετά την είσοδο στο αεροσκάφος».

🇬🇲Team Gambia chartered flight to Cote D’Ivoire was forced to return to Banjul International Airport, due to technical issues which were reportedly detected 9 minutes after take off.

The team is returning to their base, as they await further instructions. [via:@Kerrfatou] pic.twitter.com/7eu1ciRQ6t

— #AFCON2023-TheBACSports (@thebacsports) January 10, 2024