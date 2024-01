Ένας οδηγός delivery για ένα σούπερ μάρκετ στη Βρετανία πήρε ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο, αφού κέρδισε 3,8 εκατομμύρια λίρες στο λαχείο.

Ο Jonny Johnston είχε βγει με τους συναδέλφους του όταν εντόπισε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έγραφε «καλά νέα για το λαχείο σας».

Υποθέτοντας ότι είχε κερδίσει ένα Lucky Dip(σ.σ παιχνίδι, στο οποίο διαλέγεις τυχαία κάποιο δώρο), ο πατέρας τριών παιδιών πήγε για ύπνο και μόνο όταν έλεγξε το τηλέφωνό του την επόμενη μέρα συνειδητοποίησε ότι είχε γίνει εκατομμυριούχος μέσα σε μια νύχτα.

Όμως, ο «προσγειωμένος» υπάλληλος του σούπερ μάρκετ, μη θέλοντας να επιβαρύνει τους συναδέλφους του τις ημέρες των γιορτών, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε αλλά επέστρεψε μάλιστα, στη δουλειά του την επόμενη κιόλας ημέρα για την χριστουγενιάτικη βάρδια.

Σύμφωνα με την Daily Mail, δούλεψε μια βάρδια στο τοπικό του κατάστημα στις 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας μοίρασε γαλοπούλες και άλλα χριστουγεννιάτικα είδη σε πελάτες αλλά και συναδέλφους που δεν είχαν ιδέα ότι ήταν πλέον εκατομμυριούχος.

A £3.8M Lotto win to finish off 2023… Wowee! 🤩

That’s exactly what happened to Jonny, so join us in congratulating him on this whopping win 👏#NationalLottery #LottoItCouldBeYou pic.twitter.com/nIDhXc1UoA

— The National Lottery (@TNLUK) December 28, 2023