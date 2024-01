Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν την Τετάρτη ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις κοντά στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί στην επέτειο του θανάτου του.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε μια πρώτη και στη συνέχεια μια δεύτερη έκρηξη στο νεκροταφείο στη νότια πόλη Κερμάν κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης που πραγματοποιήθηκε για τη δολοφονία του ανώτατου διοικητή του IRGC (Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης) το 2020, σε επίθεση με drone των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Το Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, επικαλείται τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πόλης, ο οποίος είπε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Για «τρομοκρατική ενέργεια» κάνει λόγο το Ιράν.

