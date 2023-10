Ακόμα 14 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα το βράδυ στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας από την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής για την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς και όπως αναφέρει το Al Jazeera, 14 ακόμη φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν στη Γάζα.

«Άλλη μια μικρή αχτίδα ελπίδας για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν απόλυτη ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά χρειάζονται περισσότερα, πολύ περισσότερα» τόνισε.

Ούτε αυτή τη φορά πέρασαν καύσιμα.

