Επιβεβαιώνεται πως η Χαμάς απελευθέρωσε δύο ομήρους την 59χρονη Τζούντιθ Ραανάν και την 18χρονη κόρη της Νάταλι Ραανάν από τον Ερυθρό Σταυρό.

Το Ισραήλ δηλώνει πως δεν υπήρξε ανταλλαγή ομήρων, ενώ η Χαμάς ανακοίνωσε πως η απελευθέρωση έλαβε χώρα με την διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Οι δύο γυναίκες είχαν πάει στο νότιο Ισραήλ για να επισκεφθούν συγγενείς τους όταν απήχθησαν από την Χαμάς.

Η Χαμάς διαθέτει πολιτικό γραφείο στο Κατάρ, οπότε ήταν πιο εύκολο να υπάρξει μεσολάβηση για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι ανθρωπιστικοί λόγοι για τους οποίους απελευθερώθηκαν οι δύο γυναίκες, είναι πως η μητέρα είχε επιδεινωμένη υγεία τις τελευταίες μέρες.

BREAKING: The two released US hostages are now with the Red Cross, according to reports

