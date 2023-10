Η εφημερίδα Guardian απέλυσε τον βετεράνο σκιτσογράφο Στιβ Μπελ (φωτογραφία πάνω από BBC) μετά από διαμάχη για σκίτσο του, που απεικόνιζε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο σκιτσογράφος κατηγορείται για αντισημιτισμό, κάτι το οποίο ο ίδιος διαψεύδει.

Συγκεκριμένα, η γελοιογραφία απεικονίζει τον Νετανιάχου με γάντια του μποξ, κρατώντας νυστέρι να ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση στο στομάχι του, πάνω στο οποίο έχει χαράξει την Λωρίδα της Γάζας, ενώ η λεζάντα γράφει: «κάτοικοι της Γάζας φύγετε τώρα».

Οπως αναφέρει το BBC εκπρόσωπος του ομίλου ΜΜΕ, Guardian News and Media δήλωσε για την συνεργασία με τον Μπελ: «Έχει ληφθεί απόφαση να μην γίνει ανανέωση στο συμβόλαιο του Στιβ Μπελ. Οι γελοιογραφίες του Στιβ Μπελ έχουν αποτελέσει σημαντικό μέρος για τον Guardian για περισσότερα από 40 χρόνια. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε ότι καλύτερο».

Ο σκιτσογράφος εργαζόταν στον Guardian για τέσσερις δεκαετίες, και είχε διαμαρτυρηθεί νωρίτερα για τις δυσκολίες παραγωγής σκίτσων για τη Γάζα στην εφημερίδα. Έγραψε στο X: «Είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να σχεδιάσεις αυτό το θέμα για τον Guardian χωρίς να κατηγορηθείς για αντισημιτισμό».

Just to explain. I filed this cartoon around 11am, possibly my earliest ever. Four hours later, on a train to Liverpool I received an ominous phone call from the desk with the strangely cryptic message «pound of flesh»… pic.twitter.com/kSfmfzlmhy

— Steve Bell (@BellBelltoons) October 9, 2023