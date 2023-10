Πλήγμα στη Χαμάς φέρεται να πέτυχαν οι ισραηλινές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν αναφορές για θάνατο του αδερφού του ηγέτη της ισλαμιστικής οργάνωσης, Yahya Sinwar.

Όπως αναφέρουν, σκοτώθηκε απόψε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα στην πολυκατοικία του στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Νότια Γάζα.

Palestinian Media has now Confirmed that the Brother of Hamas Leader, Yahya Sinwar has been Killed by an Israeli Airstrike earlier tonight on his Apartment Building within the City of Khan Younis in Southern Gaza. pic.twitter.com/Nj6XNGyKml

— OSINTdefender (@sentdefender) October 12, 2023