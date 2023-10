Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, το οποίο δέχεται εναέρια επίθεση.

Παρότι οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για επίθεση προερχόμενη από το έδαφος του Λιβάνου, λίγο αργότερα, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως «δεν εντοπίστηκαν χτυπήματα από λιβανέζικο έδαφος. Η εκτόξευση πυραύλων έγινε από τη Γάζα στα βόρεια της χώρας».

