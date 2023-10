Ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ειδοποιηθεί για την επικείμενη επίθεση της Χαμάς, υποστηρίζει αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Αίγυπτος, η οποία συχνά λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είχε μιλήσει επανειλημμένα με τους Ισραηλινούς για «κάτι μεγάλο» που ετοιμάζεται.

Όπως υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου, οι Ισραηλινοί αξηιωματούχοι επικεντρώθηκαν στη Δυτική Όχθη και υποβάθμισαν την απειλή από τη Γάζα.

«Τους είχαμε προειδοποιήσει ότι έρχεται κάποια “έκρηξη”, και μάλιστα πολύ σύντομα, και θα είναι μεγάλη. Αλλά υποτίμησαν αυτές τις προειδοποιήσεις» λέει χαρακτηριστικά.

The Egyptian Minister of Intelligence is claiming to have called Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu before the Hamas Surprise Attack and told him, “Something Unusual and Terrible will happen from Gaza.”

Netanyahu has since Denied that he was ever Contacted by the… pic.twitter.com/Vvm2Vq1PWG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 9, 2023