Τραγικό θύμα της επιδρομής της Χαμάς στο Ισραήλ, η Γερμανίδα Shani Louk, πριν σχεδόν οκτώ μήνες είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε επισκεφθεί την Ακρόπολη, όπως φαίνεται από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε σύμβολο της φρίκης του πολέμου αναδύεται αυτή τη στιγμή η προσωπική ιστορία της που συγκλονίζει τον πλανήτη, όπως και όλων των θυμάτων της σύρραξης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που γίνονται γνωστές οι ιστορίες τους.

Οι φρικαλέες εικόνες με τη δραματική τύχη της κοπέλας έκαναν το γύρο του κόσμου.

Άλλη τραγική φιγούρα, η μητέρα της Shani Louk η οποία είδε σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, τους άνδρες της Χαμάς να σέρνουν πάνω σε καρότσα φορτηγού το άψυχο κορμί του κοριτσιού.

Αντικρύζοντας το ημίγυμνο πτώμα της κόρης της και αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για το παιδί της, η μητέρα απηύθυνε δραματικές εκκλήσεις από τη Γερμανία.

Η Shani Louk, 30 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ και τη Γερμανία, απήχθη από τα μέλη της Χαμάς, όταν επιτέθηκαν στο μουσικό φεστιβάλ που είχε πάει να παρακολουθήσει η κοπέλα. Αυτή ήταν και η αρχή των συγκρούσεων στη Γάζα, το ξέσπασμα του νέου πολέμου.

Σε ένα βίντεο που διέρρευσε και δόθηκε στη δημοσιότητα, εντοπίστηκε η 30χρονη Shani Louk μόνο με τα εσώρουχά της πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος, με στρατιώτες της Χαμάς να περιφέρουν το σώμα της ως τρόπαιο πολέμου.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Shani βρέθηκε στο Ισραήλ με εκδρομικό γκρουπ τουριστών. Στα νότια της χώρας ήταν, γιατί είχε πάει για να παρακολουθήσει το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ απ’ όπου και ξεκίνησε η αιματηρή επιδρομή.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση από τις ισραηλινές αρχές για τη θανάτωση της κοπέλας, όμως η μητέρα της, σε απόγνωση, έδειξε το διαβατήριο της κόρης της και σπαρακτικά απηύθυνε έκκληση προς κάθε κατεύθυνση να βρεθεί τρόπος να της επιστραφεί η σορός του παιδιού της.

Τα τατουάζ στο σώμα της Shani Louk και τα χαρακτηριστικά μαλλιά της ήταν εκείνα που αναγνώρισε η οικογένειά της στο βίντεο που έκανε τον γύρο του κόσμου.

A young https://t.co/uCYl2brNGu is paraded by #Hamas attack on #Israel is Shani Lauk, a German national who visited an Israeli concert. A mom is urging for her daughter’s body.Repost for #IStandWithIsrael #Gaza #Mossad #Gaza #Israel_under_attack #Israelwar #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/3QzvBWT0Xi

— Curie (@Curie12032K17) October 8, 2023