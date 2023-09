Μία έφηβη 15 ετών μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου το πρωί της Τετάρτης (27/9) στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο, καθώς πήγαινε στο σχολείο της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έσπευσε γύρω στις 8:30 στην οδό Γουέλσλι, έξω από το εμπορικό κέντρο Whitgift, όπου μαχαιρώθηκε το κορίτσι και ακινητοποίησε ένα κόκκινο λεωφορείο, σύμφωνα με την dailymail.

Παρά τις προσπάθειες που έκανε το πλήρωμα του ασθενοφόρου για να κρατήσει την 15χρονη στη ζωή, σχεδόν 50 λεπτά μετά άφησε την τελευταία της πνοή.

«Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί της Τετάρτης, 27 Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας αναφορές για ένα 15χρονο κορίτσι που μαχαιρώθηκε στην Wellesley Road στο Κρόιντον. Οι αξιωματικοί, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου και το Αεροπορικό Ασθενοφόρο του Λονδίνου παρευρέθηκαν στο σημείο. Παρά τις προσπάθειές τους, το θύμα δυστυχώς πέθανε στο σημείο, στις 9:21 π.μ.. Υπάρχει τόπος εγκλήματος», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

🚨Breaking News: Officers have made an arrest in connection to the stabbing of a 15-year-old girl in Croydon this morning.

Ένα αγόρι, που οι Αρχές πιστεύουν ότι γνώριζε το θύμα, συνελήφθη λίγο μετά το τραγικό συμβάν, σύμφωνα με την ενημέρωση του επικεφαλής εφόρου της αστυνομίας, Άντι Μπρίτταν.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια αυτού του νεαρού κοριτσιού που αντιμετωπίζει τις πιο τραγικές ειδήσεις. Οι αξιωματικοί μας είναι μαζί με την οικογένεια του κοριτσιού για να τους στηρίξουν. Είμαι σε επαφή με την τοπική κοινωνία, η οποία είναι ξεκάθαρα ανήσυχη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Θα συνεχίσουμε τις ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επίσης, ο Μπρίτταν ανέφερε ότι η σύλληψη έγινε περίπου στις 9:45 και ότι ο τόπος του εγκλήματος θα διερευνηθεί.

«Ενεργώντας με βάση τις πληροφορίες που τους παρασχέθηκαν, οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν επίσης στενά με συναδέλφους από την μητροπολιτική και τη βρετανική αστυνομία μεταφορών για να εντοπίσουν έναν έφηβο που φαίνεται πως είχε σχέση με το περιστατικό. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μια σύλληψη έγινε περίπου στις 09:45, στην περιοχή Κρόιντον. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο πιστεύουμε ότι το αγόρι μπορεί να τη γνώριζε την μαθήτρια. Ο τόπος του εγκλήματος θα διερευνηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και είμαι ευγνώμων για τη συνεργασία των κατοίκων», κατέληξε.

A schoolgirl aged 15 has been brutally stabbed to death on a route 60 bus in #Croydon.

Emergency services rushed to Wellesley Road at 08:30. Sadly, the teenager was pronounced dead at the scene at 09:21.

A teenage boy has been arrested by Police at 09:45, in the Croydon area. pic.twitter.com/uwF532Baiw

— 999 London (@999London) September 27, 2023