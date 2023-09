Δεν πάει πουθενά

Για πάντα στο λιμάνι του Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν και ο αριστεροπόδαρος μπακ υπέγραψε το νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Reds.

Οι υπογραφές έπεσαν το πρωί και ο διεθνής άσος που βρίσκεται στο Λίβερπουλ από το 2020 φυσικά δεν έκρυψε την ευτυχία του. Το νέο του συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027 και εφόσον το εξαντλήσει θα έχει κλείσει μία επταετία στον σύλλογο.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανανεώνω το συμβόλαιό μου. Νιώθω πως όλες οι θυσίες που έκανα και άλλα πράγματα, η δουλειά που έβαλα, ξεπληρώνονται. Αυτό όμως μου δίνει φουλ κίνητρα για τα υπόλοιπα.

Όπως έχω πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, αυτή η ομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα να κατακτήσει μαζί και ήθελα από την πρώτη στιγμή να είμαι μέρος όλου αυτού» ήταν τα πρώτα λόγια του 27χρονου μπακ, για να προσθέσει με νόημα: «Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερη δουλειά και περισσότερα τρόπαια.

Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα, να κατακτάς τρόπαια, να είσαι αφοσιωμένος, να είσαι μέρος όλου αυτού. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλες προοπτικές να κατακτήσει περισσότερα τρόπαια και θα τα κυνηγήσουμε.

Όλοι είναι 100% αφοσιωμένοι στα επόμενα παιχνίδια και ο καθένας είναι έτοιμος να πετύχει μεγάλα πράγματα στο μέλλον».

Ο Τσιμίκας σε αυτή την τριετία έχει γράψει 63 συμμετοχές με 12 ασίστ στον σπουδαίο αυτό οργανισμό έχοντας σταθερά τη θέση του rotation πίσω από τον Ρόμπερτσον.

Φυσικά το highlight της παρουσίας του στη Λίβερπουλ είναι το πέναλτι στον τελικό του FA Cup απέναντι στην Τσέλσι το 2022, χαρίζοντας το τρόπαιο στην ομάδα.

