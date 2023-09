Οι αρχές του Ιράν υποστηρίζουν ότι εξουδετέρωσαν 30 βόμβες, οι οποίες επρόκειτο να εκραγούν ταυτόχρονα στην Τεχεράνη και συνέλαβαν 28 τρομοκράτες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο το υπουργείο Πληροφοριών.

«Ορισμένοι (από τους συλληφθέντες) είναι μέλη του Ισλαμικού Κράτους και οι δράστες συνδέονται με ομάδες Τακφίρι στη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Ιρακινό Κουρδιστάν» ανέφερε το υπουργείο σε αυτήν την ανακοίνωσή του.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις στο Ιράν, όπως τη διπλή βομβιστική επίθεση του 2017 με στόχο το κοινοβούλιο και τον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Πιο πρόσφατα, τον περασμένο Οκτώβριο, το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση σε ένα σιιτικό ιερό στην πόλη Σιράζ, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το υπουργείο Πληροφοριών ρίχνει τις ευθύνες στο Ισλαμικό Κράτος, ωστόσο αφήνει υπόνοιες για εμπλοκή του Ισραήλ στη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στην Τεχεράνη.

Αναλυτικότερα, το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών σημειώνει ότι η επιχείρηση που μπλοκαρίστηκε θυμίζει τεχνικά τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το Ισραήλ.

#Iran’s intelligence ministry says it has neutralized 30 bombs meant to go off simultaneously in Tehran and detained 28 “terrorists” linked to #ISIS.https://t.co/lY8PpRvDHj

