Πέντε άτομα στη Βρετανία κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό την κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το BBC, οι Ορλίν Ρούσεφ, Μπίζερ Ντζαμπάζοφ, Κατρίν Ιβάνοβα, Ιβάν Στογιάνοφ και Βάνια Γκαμπέροβα.

Οι συγκεκριμένοι Βούλγαροι υπήκοοι, που θα παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου την ερχόμενη Τρίτη, κατηγορούνται ότι συνέλεγαν πληροφορίες «που θα ήταν χρήσιμες για τον εχθρό» ανάμεσα στον Αύγουστο του 2020 και τον Φεβρουάριο του 2023.

