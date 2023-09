Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στο Καϊβάνο της Κάτω Ιταλίας, λίγο έξω από τη Νάπολη.

Στόχος της επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί, είναι να πληγεί η τοπική μαφία, η Καμόρα, η οποία ελέγχει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών τεραστίων διαστάσεων.

Τον Ιούλιο στο Καϊβάνο, πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος είχαν βιάσει δύο εξαδέλφες 10 και 12 ετών μέσα σε εγκαταλειμμένο γυμναστήριο.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δεσμεύτηκε ότι η παρουσία του κράτους στο Καϊβάνο θα αυξηθεί άμεσα και η νομιμότητα θα επιστρέψει.

Όπως ανέφερε, ένα εγκαταλελειμμένο σημείο που κάποτε ήταν αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά τώρα είναι άνδρο συμμοριών, θα ανοικοδομηθεί και θα είναι διαθέσιμο ξανά για όλους τους πολίτες. Το κόστος των εργασιών θα αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι διατεθειμένη να συγκρουστεί με την Καμόρα, γνωστή για τις εγκληματικές και παράνομες δραστηριότητές της.

Κατά την σημερινή επιχείρηση κατασχέθηκαν μολότοφ, 150 σφαίρες, σημαντικά χρηματικά ποσά σε μετρητά και εντοπίστηκε ένα μεγάλο διαμέρισμα, στο οποίο το οργανωμένο έγκλημα συσκεύαζε σε μικρές πλαστικές σακούλες τα ναρκωτικά προς πώληση.

Στην έφοδο, εκτός από τους αστυνομικούς, πήραν μέρος καραμπινιέροι και άνδρες και γυναίκες του ιταλικού στρατού.

Μια γυναίκα, τέλος, οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και, όπως γράφει ο Τύπος, έπειτα από σωματική έρευνα εξακριβώθηκε ότι είχε κρύψει συνθετικά ναρκωτικά μέσα στα εσώρουχά της.

LO STATO C’È!

Maxi blitz in corso con oltre 400 agenti al Parco Verde di #Caivano.

Grazie alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine per il loro lavoro.

Via la camorra da Caivano! pic.twitter.com/AlkT1Wowvj

— Severino Nappi (@severino_nappi) September 5, 2023