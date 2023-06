Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία, μετά από επίθεση με παιδική χαρά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι παιδιά.

Ο δράστης συνελήφθη και η περιοχή είναι αποκλεισμένη για τους πολίτες, καθώς οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο.

BREAKING: Knife attack on children in Annecy in France.

