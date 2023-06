Συγκλονιστικό έμελλε να είναι το φινάλε της Bundesliga μετά από μία σεζόν γεμάτη ανατροπές στην κορυφή. Η αγωνία κράτησε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, με την Μπάγερν να χαμογελά και να πανηγυρίζει το 11ο σερί πρωτάθλημα, σε ισοβαθμία με την Ντόρτμουντ.

Οι Βαυαροί νίκησαν με 2-1 εκτός έδρας την Κολωνία χάρη σε γκολ του Μουσιάλα στο 89′, ενώ οι Βεστφαλοί ήρθαν ισόπαλοι με 2-2 κόντρα στην αδιάφορη Μάιντζ και έχασαν μέσα από τα χέρια τους τον τίτλο.

Η Μπάγερν έκανε το 1-0 μόλις στο 8′ με σουτ του Κομάν, είχε δοκάρι με τον Μίλερ στο 19′ και πέτυχε δεύτερο γκολ, με τον Σανέ στο 45′, αλλά ακυρώθηκε για χέρι του Γερμανού στην αρχή της φάσης. Στο 81′ η Κολωνία έκανε το 1-1 με πέναλτι του Λιούμπιτσιτς και η λύτρωση ήρθε για την Μπάγερν στο 89′ όταν δευτερόλεπτα μετά από χαμένο τετ α τετ του Σανέ, ο Μουσιάλα με απίθανο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

JAMAL MUSIALA SCORES FOR BAYERN MUNICH! THEY’RE WINNING THE LEAGUE AS IT STANDS! 🔥🔴pic.twitter.com/iGoK193huo

— Pubity Sport (@pubitysport) May 27, 2023