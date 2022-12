Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Πελέ και η οικογένειά του, αφού η υγεία του σπουδαίου βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή επιδεινώθηκε ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, με τις φήμες να θέλουν τη Σάντος να ετοιμάζει την κηδεία του.

Πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Άλμπερτ Αϊνστάιν στο Σάο Πάολο, στο οποίο ο Πελέ νοσηλεύεται από τις 29 Νοεμβρίου, ότι ο καρκίνος του έχει προχωρήσει και χρειάζεται φροντίδα που σχετίζεται με νεφρική και καρδιακή δυσλειτουργία.

Συγκλονίζει η κόρη του Πελέ που παλεύει για τη ζωή του: «Ακόμη μια νύχτα μαζί»

Κι ενώ όλος ο πλανήτης εύχεται ο Πελέ να ξεπεράσει κι αυτό το εμπόδιο, ο 82χρονος για πολλούς καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχει στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μάρσια Σιμπέλε Αόκι, αλλά και τα παιδιά του, από τους δύο προηγούμενους γάμους του, οι οποίοι δεν παραλείπουν να ενημερώσουν τους εκατομμύρια ανήσυχους φαν του για τις εξελίξεις στην υγεία του, μέσω social media.

Pelé’s daughter: «Here we go, in the fight and in faith. One more night together.» ❤️🙏 pic.twitter.com/dn3iophYCW

— EuroFoot (@eurofootcom) December 24, 2022