Ένα άτομο σκοτώθηκε εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στη Βρετανία στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα της Μάγχης.

Δώδεκα άτομα αγνοούνται και υπάρχουν δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη προήρθε από φωτιά κοντά στο λιμάνι.

Στο σημείο έχουν μεταβεί σωστικά συνεργεία.

BREAKING: One dead, dozen missing after apartment block explosion in Jersey: police

