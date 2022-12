Μια ακόμη κίνηση που βάζει φρένο στα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έγινε γνωστή.

Πέντε Λίβυοι δικηγόροι προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο της Τρίπολης στη Λιβύη, ενάντια στο πρόσφατο μνημόνιο, που υπέγραψε η προσωρινή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά και η Τουρκία,στον τομέα των υδρογονανθράκων, το οποίο όπως τονίζει η Αθήνα, «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μια εσκεμμένη κλιμάκωση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή».

Administrative Judicial Department of #Tripoli Court of Appeal receives appeal against maritime agreement signed between #Dbeibeh‘s Government of National Unity and #Turkey for cancelling it. pic.twitter.com/Mv00Xca7Y5

