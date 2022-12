Νέο βίντεο από κλειστό κύκλωμα καταστήματος δείχνει ένα στιγμιότυπο από την αιματηρή καταδίωξη του 16χρονου Ρομά, Κώστα Φραγκούλη, από δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα the-brake.net που αναφέρει ότι προέρχεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταστήματος. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Κώστα Φραγκούλη να στρίβει ενώ από πίσω του έρχονται οι δύο μοτοσικλέτες. Περίπου 500 μέτρα μετά, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός πυροβολεί τον 16χρονο.

Security camera footage of a store shows the pickup truck, driven by Kostas Fragoulis turning and being chased by 2 motorcycles of the DIAS police team.

500m down the road, a few seconds later, the police shot the 16-year-old. #thessaloniki #16χρονος #antireport pic.twitter.com/zOCwaQt2wk

